banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
orta şiddetli yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67

Adıyaman’da araçlar sel suları altında kaldı

Adıyaman’da şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte meydana gelen sel sularından dolayı onlarca araç sular altında kaldı. Ekiplerin sular altında kalan araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

01 Mayıs 2022 Pazar 18:57
26 Okunma
Adıyaman’da araçlar sel suları altında kaldı

Adıyaman’da şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte meydana gelen sel sularından dolayı onlarca araç sular altında kaldı. Ekiplerin sular altında kalan araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ramazan Bayramının arife gününde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur ve beraberindeki dolu nedeniyle Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi’nde sel yaşandı. Yağmur sularının Kap Cami Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde birikti. Okul bahçesinde biriken yağmur suları yaklaşık 1,5 metreyi aştı. Göle dönen okul bahçesindeki 80’e yakın araç sular altında kaldı. Araç sahipleri araçlarını kurtarmak için adeta seferber oldu. Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak sel suları altında kalan araçları tek tek çıkartmaya başladı.

Daha sonra olay yerine gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, araç sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı. Can kaybının, yaralananın ve mahsur kalan kimsenin olmadığını dile getirerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Çok şiddetli ve anlık bir yağış oldu. Meteoroloji kuvvetli diyordu ama kuvvetliden çok şiddetli bir yağış oldu. Bütün dere yataklarında bir sıkıntı var şu an. Ana hatlarda bir sıkıntı yok ama bu dere yataklarında birkaç aracımız mahsur kalmış. Arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde devreye girdiler. Ama dediğim gibi şuan toparlamaya çalışıyoruz. Ekipler burada o araçlarımızı da kurtarmaya çalışacağız. Can açısından bir sıkıntımız yok, Allah’a çok şükür. Sadece maddi hasar noktasında sıkıntılarımız var. Sadece Adıyaman merkezin belirli noktalarında böyle bir sıkıntı oldu” diye konuştu.

Sel suları altında kalan araçların kurtarılması noktasında çalışmalar halen devam ediyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Adıyaman’da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman’da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman’da sel...Onlarca araç su altında kaldı
Adıyaman’da sel...Onlarca araç su altında kaldı
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da minibüs ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da minibüs ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Parkta sohbet eden 2 arkadaşa silahlı saldırı
Parkta sohbet eden 2 arkadaşa silahlı saldırı
Platform iskelesinin altında kalan çocuk öldü
Platform iskelesinin altında kalan çocuk öldü
Asansörde kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Asansörde kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Elektrikli bisikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Elektrikli bisikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Aç kurtlar 9 koyunu telef etti
Aç kurtlar 9 koyunu telef etti
PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi
PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da iki grup arasından kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasından kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Polis ekiplerini harekete geçirdi - Videolu Haber
Polis ekiplerini harekete geçirdi - Videolu Haber
Devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Paletlerin bulunduğu depoda yangın
Paletlerin bulunduğu depoda yangın
Asansörde mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Videolu Haber
Asansörde mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Videolu Haber
Otomobil ile çarpışman motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobil ile çarpışman motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı
Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
Seyir halindeki otomobilde alev aldı - Videolu Haber
Seyir halindeki otomobilde alev aldı - Videolu Haber
Hafif ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Gözaltına alınan eski HDP il başkanı serbest bırakıldı
Gözaltına alınan eski HDP il başkanı serbest bırakıldı
Terör örgütüne üye olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Terör örgütüne üye olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
Adıyaman’da, iki farklı kavga: 27 kişi yaralandı
Adıyaman’da, iki farklı kavga: 27 kişi yaralandı
Engelli kayıp gençten 356 gündür haber alınamıyor
Engelli kayıp gençten 356 gündür haber alınamıyor
Kırmızı ışık ihlali yapan yaya saldırıya uğradı - Videolu Haber
Kırmızı ışık ihlali yapan yaya saldırıya uğradı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor
12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim