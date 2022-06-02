9 katlı inşaatta halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Yapımı devam eden 9 katlı binanın 8'inci katında dış cephesinde sıva çalışması yapan İdris Koç, (27) asansörün halatının kopmasıyla asılı kaldı. Koç'un askıda kaldığını görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından önlem alınırken itfaiye erleri tarafından mahsur kalan Koç, 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Koç, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Koç'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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