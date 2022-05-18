8 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması adına suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmada kasten yaralama, yağma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu ticareti gibi 8 ayrı suçtan araması olan B.A. (25) saklandığı adreste gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından B.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.