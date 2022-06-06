4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, önceki gün Besni- Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde Zeynel Altın yönetimindeki 44 AAD 264 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen Seydi Tekin idaresindeki 02 M 3026 plakalı şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ve plakası öğrenilemeyen Özkan Arslan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Zeynel Altın, Elif Azra Altın, Özkan Arslan ve Seydi Tekin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

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