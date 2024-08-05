· Anonim şirketlerde ortakların vergi, SGK ve diğer borçlardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Taahhüt edilen sermayeyi ödeme borcu vardır. Limited şirket ortakları şirketten tahsil edilemeyen amme alacağından sermaye hisseleri oranında sorumludur. Ayrıca Limited Şirketlerde sorumluluk açısından kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

· Limited Şirket, pay devirleri 5 yıllık süre sınırlaması olmaksızın Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 80/4. maddesi uyarınca vergiye tabi olan bir şirket türüdür. Anonim Şirketlerde ise hisse senedi çıkarılması halinde iki sene geçmesi halinde pay devri Gelir Vergisinden istisnadır. Hisse senedi çıkarılmaması halinde limited şirket pay devrindeki benzer hükümlere göre vergilendirilir.

· Limited şirkette noter huzurunda hisse devir sözleşmesi ile yapılan pay devirleri tescile tabidir. Anonim şirket pay devirleri tescil edilmez, noterde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Birden fazla ortaklı anonim şirkette hamiline yazılı pay senet devirleri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilirken, nama yazılı paylarda bildirim mükellefiyeti bulunmamaktadır.

· Anonim şirketlerde ortak - yönetim kurulu farklı kişilerden oluşabilir. Ortaklar yönetime girmeyebilir. Limited şirketlerde ortaklardan en az bir tanesi kanuni temsilci olarak seçilmelidir. Ancak tamamının yönetici olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

· Anonim şirket hisse senedi veya tahvil ihraç edebilir.

· Anonim şirketin halka açılma hakkı mevcuttur.

· Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

· Anonim şirketlerde taahhüt edilen sermaye miktarının ¼’ünün şirketin tescili ile ödenmesi, kalan tutarın en geç 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Limited şirketlerde ise sermaye borcunun 24 ay içinde ödenmesi gerekir.

· Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre ile görev yapabilir. Limited şirketlerde ise, şirket müdürleri aksi karar alınıncaya kadar seçilebilir.