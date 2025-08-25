Adıyaman kent merkezinde yaşayan halk son zamanlarda içme suyu temininde sorun yaşıyor. Su bir insanlık hakkıdır. Su, yaşam hakkıdır. Herkes bunun farkında.

Sorunu çözmek için doğru teşhis koymak gerekir. Kimin yüzünden bu hale geldik söylemi yerine içme suyunu derhal ama hemen, şehre nasıl ve nereden temin edeceğiz? Kim, hangi kurum getirmeli? Merkezi hükümetin ya da belediyenin sorumluluğu nedir? Tüm bu soruların cevabını bilmek için mevcut mevzuatımıza bakmak zorundayız. Sorunu dile getiren gayretli gazetecilerin de dersini iyi çalışma zorunluluğu vardır.

Öncelikle bizim kanunlarımız ne diyor? Ona bakıp teşhis koymak zorundayız. Cumhuriyet tarihinden beri su ile ilgili tüm kanun, KHK, tüzük ve yönetmelikleri tarih sırasına göre çalışarak izah etmeye çalışacağım.

1- 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanun

Madde-1 Halkın ortak su ihtiyacını sağlama ve idare etme görevi, şehir ve kasabalarda belediyelerin; belediye bulunmayan köylerde ise köy ihtiyar heyetinin görevidir.

Tercümesi: Adı geçen kanun 1926 yılında çıkarılmış, görüldüğü üzere içme suyu meselesini belediyelere görev olarak vermiştir. Bu maddeyi okuyan vatandaşlar sakın ha bak içme suyu getirme işi belediyenin göreviymiş rehavetine kapılmasın. Çünkü o tarihlerde henüz DSİ teşkilatı kurulmamıştı. Aslında bu kanun mevzuat.gov.tr adresinde yaşıyormuş gibi gözükse de 1934 yılından beri hiç kullanılmamıştır. TBMM, zaman zaman uygulaması olmayan kanunları yürürlükten kaldıran kanunlar çıkarıyor, bence unutulmuş bir kanun, ilk fırsatta sistemden kaldırmak gerekir. Özetle yaşamayan bir kanun, çünkü bu tarihten sonra su ile ilgili çok sayıda düzenleme getirilmiştir.

2- 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun

Madde 50 - Su İşleri Umum Müdürlüğünün ihtiyacı olup da belediye sınırı dışında bulunan ve üzerinde sabit tesis olmayan Milli Emlak’a ait arazi, isteği üzerine Hazinece parasız olarak Umum Müdürlüğe tahsis olunur.

Ek Madde 2- (Ek:13/2/2011-6111/124 md.)

Bu Kanuna göre inşa edilen barajlardan ve/veya tesislerden içme suyu tahsisi yapılanların bu yatırımda içme suyuna isabet eden yatırım bedellerinin geri ödemeleri ve süreleri için 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Ek Madde 5- (Ek: 11/10/2011 - KHK - 662/56 md.)

DSİ; deprem, sel, çığ, su baskını ve benzeri tabii afetler sebebiyle hasar gören su yapıları ile ilgili tesislerin gecikmeksizin onarılmasının zorunlu olduğu durumlarda olayın vuku bulduğu mahalde veya yakınındaki kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan taş, kum ve ariyet ocağı gibi malzeme ocaklarından, izin almaksızın ve bedelsiz olarak malzeme kullanmaya yetkilidir.

Ek Madde 7- (Ek: 19/4/2018-7139/7 md.)

İlgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ’nin görüşü alınır. Bu halde DSİ tarafından ayrıca tahsis işlemi yapılmaz. Su tahsisine ilişkin usul ve esaslar DSİ tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Tercümesi: DSİ nerede ihtiyaç duyarsa devletin arazisini parasız alır diyor. DSİ yatırımı yapar daha sonra parasını ilgili belediyeden alır diyor. Deprem gibi afet sonunda gerekli tamirat için devletin taş, kum gibi malzemesini bedelsiz kullanır diyor. Su kaynaklarının tahsisini DSİ yapar yani hangi belediyeye ne kadar su verileceğine DSİ karar vermektedir.

3- 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün yetkileri:

Madde 7 - Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için Devlet Su İşleri, herhangi bir yerde kuyular açmak veya açtırmak hakkına maliktir. Bu kuyular için istimlak yapılmaz.

Tercümesi: Yeraltı sularının etütlerini DSİ yapar, belediye kendi kafasına göre gidip yeraltı suyunu arayamaz.

4- 20.07.1961 tarihli ve5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yeraltı Suları Tüzüğü

Yeraltı suyu ile ilgili işlerin kontrolü

Madde 11 - DSİ yeraltı suyu aranması, kullanılması, işletilmesi ve tesislerin ıslah ve tadil edilmesi işlerinin verilen belgelere, teknik yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını her an kontrol yetkisine sahiptir.

Tercümesi: Yeraltı sular ile ilgili tek yetkili makam DSİ’dir. Asla belediye değildir.

5- 03.07.1968 tarihli 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun

Madde 2- Su kaynağını teşkil eden barajlar, isale hatları ve tasfiye tesisleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebekeleri belediyelerce yapılır.

Madde 5- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce meydana getirilecek isale hatları ve tasfiye tesisleri bir protokol ile ilgili belediyelere devredilir ve belediyelerce işletilir.

Tercümesi: Bir şehrin içme suyunu DSİ bulur, hattı çeker ve ilgili belediyeye der ki; ben suyu sınıra getirdim sen de depolama ve dağıtım işini yapacaksın.

6- 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

Tercümesi: İçme suyu konusunda belediyeleri ilgilendiren tek husus burasıdır. Yukarıda da arz edildiği üzere DSİ suyu bulup getirecek, belediye de kuracağı tesislerle dağıtımını yapacaktır.

7- 15.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri

Madde 121- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

d) Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe etmek.

r) Su tahsislerini yapmak, yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden izlemek, atık sular sebebiyle yerüstü ve yeraltı sularının kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu ilgili bakanlığa bildirmek.

Tercümesi: Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de içme suyu projelerini yapmayı ve su tahsisini gerçekleştirme görevini DSİ’ye vermiştir.

8- 10.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik

Suyun kullanımında öncelik sırası

Madde 7 - (1) Suyun miktarı, kalitesi, havzanın özelliği, zorunlu ihtiyaçlar ve şartlar başka türlü bir çözüm yolu gerektirmedikçe, su kaynaklarının kullanım amaçlarında aşağıdaki öncelik sırası uygulanır:

a) İçme ve kullanma suyu ihtiyacı.

b) Çevresel su ihtiyacı.

c) Tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği.

ç) Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları.

d) Ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları.

(2) Su kaynağının yeterli olması halinde, havza planları çerçevesinde kaynağın birden fazla amaçla kullanımına öncelik sırası gözetilerek izin verilebilir.

Tercümesi: İçme ve kullanma suyu tüm ihtiyaçların önüne geçmiştir. Önce insan önce su anlayışı ile devletin suları nasıl bir sıra ile tahsis edeceğini de mevzuata yerleştirmiştir.

Öte yandan; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularından faydalanmak, zararlarını önlemek amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu kılınmış en yetkili kuruluştur.

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

Söz konusu başkanlık;

Yurdumuzdaki su kaynaklarından ekonomik ölçülerde istifade etmek üzere, su kaynaklarının planlaması ve geliştirilmesi dışında, büyük yerleşim merkezlerinin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmek amacı ile master plan, planlama ve kesin proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak, bu konular kapsamındaki işlerin inşaat ihalelerini yapmak, inşaatın takip ve denetimini kati hesap safhasının son aşamasına kadar sürdürmek, bölgelerce yürütülen benzer proje ve inşaat faaliyetlerini denetlemek, su kaynaklarının kalite durumlarını izlemek, kirlenme kontrolünü yapmak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak ve Genel Müdürlük Makamı’nca verilecek diğer hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Sonuç:

ü Adıyaman merkezdeki içme suyu sorunu 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra göreve gelen belediyenin doğrudan sorumluluğunda olan bir konu değildir.

ü Bu demek değildir ki belediye hiçbir şeye karışmasın. Söz konusu halkın içme ve kullanma suyu ise tüm kurumlar işbirliği içinde çalışmalıdır.

ü Bilinmelidir ki, Adıyaman Belediyesinin araçları ve insan gücü kendi kafasına göre gidip dağın eteğinde su bulup getiremez. Bunu yaparsa yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre suç işlemiş olur. Kimin arazisini izin almadan belediye kullanabilir? Ama DSİ istediği araziyi kullanma hak ve yetkisine sahiptir. Hukuk devleti isek herkes kurallara uymak zorundadır.

ü İklim değişikliği her alanı etkilemekte, yağışlar azalmakta ve tarım arazileri de sulanamamaktadır.

ü Tüm vatandaşların azami tasarruf göstermesi bir insanlık görevidir.

ü Su hayattır, su vatandır. Hepimiz onu gözümüz gibi korumalıyız.

Dr. Adnan AĞIR

Ekonomist

[email protected]