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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyet’in ilanının 100. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde ilk olarak BEGE daha sonra sevilen sanatçı Hadise sahneye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi verilerine göre konsere yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

“ANKARA’NIN RENGİ KIRMIZI BEYAZDIR BAYRAĞIMIZIN RENGİDİR”

Yaklaşık 100 bin Başkentli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na bir gün kala sevilen sanatçı Hadise’nin konseri ile doyasıya eğlendi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen konsere katılan Ankaralıları, eşi Nursen Yavaş ile birlikte selamlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyetimizin 100. Yılını, Cumhuriyetimizin başkentinde sizlerle birlikte kutlamaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bazıları Ankara’ya gri şehir derler. Yanılıyorlar… Ankara gri şehir değildir, Ankara’nın rengi kırmızı beyazdır. Bayrağımızın rengidir. İşte bunun en güzel örneği, şu anda alanda bulunan bu coşkulu kalabalıktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını şanla, şerefle, en büyük coşkuyla kutlamak elbette Cumhuriyetimizin Başkentine yakışırdı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlerle gurur duyuyorum. Ankara’da 100. Yılımızı sadece konserlerle değil, sokak sokak, cadde cadde, semt semt kutlamaya devam ediyoruz. Tüm ana arterleri, kent merkezlerimizi, yolları köprüleri şanlı Türk Bayrağımızla, Atatürk’ümüzün fotoğraflarıyla süsledik. Forumlar, sergiler, meşaleli yürüyüşler, spor, müzik, tiyatro ve folklor gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZDA VATANI BULAN ÂŞIKLARIZ”

“Ankaralılar olarak, Cumhuriyet coşkusunu iliklerine kadar hisseden hürriyet sevdalılarıyız” diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, “Biz, bir çift mavi gözde denizi, sapsarı saçlarda ışığı, Ay-yıldızlı bayrağımızda vatanı bulan âşıklarız. Çünkü biz, yedi düvele karşı gelen bir milletin düşmana ‘dur’ dediği toprakların çocuklarıyız. İşte, şu anda bulunduğumuz yer Atatürk Orman Çiftliği... Büyük Önder Atatürk’ün kendi mülküyken milletine bağışladığı yerdeyiz. Ata’mız şu an sizin bulunduğunuz topraklara ayak basmış, bir bataklığı bu hale getirmiş, bu yollarda yürümüş. Ne mutlu ki bizler de kısa bir süre önce çorak bir araziyken, Ata’mızın emanetini hak ettiği şekilde doğayla, yeşille ve insanla yeniden buluşturduk. Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet dönemi kazanımlarımızın değerini her geçen gün daha da iyi anladığımız bugünlerde, buradan haykırıyoruz Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi vatan evlatlarına değil, dünyadaki tüm mazlumlara, mağdurlara, kimsesizlere yaren olacaktır” dedi.

“TÜRKÜM DİYEMEYENLERE İNAT NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline hep birlikte getireceklerinin altını çizen Yavaş, “Bakınız, Gazze’de küçücük çocuklar katlediliyor. Sivil insanlar hayatlarını kaybediyor, büyük bir dram yaşanıyor. İşte, bu ülkenin evlatları, hem kendi hürriyetini sürdürebilmek için hem de insanlık dışı katliamlara maruz kalan kimsesizlerin kimi olabilmek için Türkiye Cumhuriyetini, bağımsızlığımızı, Cumhuriyetimizi sonuna dek koruyacağız. Biz de bu duygularla, Ankara’yı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Allah nasip eder sizler de destek olursanız seneye de 101. Yılımızı bu alanda, Atatürk Orman Çiftliğinde inşallah hep birlikte kutlayacağız. Yaşasın hürriyet… Yaşasın Cumhuriyet… 100. yılımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene… Türküm diyemeyenlere inat ne mutlu Türküm diyene… Nice yüzyıllara. İlelebet Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

BAŞKENTLİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen BEGE ve Hadise konserinde unutulmaz dakikalar yaşayan Başkentliler ABB’ye teşekkür ederken düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ceren Gazeloğlu: ‘‘Konser çok güzel geçiyor arkadaşlarımla çok güzel eğleniyoruz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.’’

-Canan Güven: ‘‘Ankara’ya üniversite okumaya geldim Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlere yeni yeni gelmeye başladım. Bugünkü konser de çok eğlenceli geçti. Ülkeme nice 29 Ekimler, eğlenceli ve güzel yıllar yaşamasını diliyorum.’’

-Ruhat Cebe: ‘‘Konser çok güzel geçiyor çok eğleniyoruz bağırmaktan sesim kısıldı. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.’’

-Sezen Ergül: ‘‘Konserler çok güzel geçiyor Hadise’yi dinleyeceğim için çok heyecanlıyım. Cumhuriyetin 100. Yılı için de çok heyecanlıyım bizler için konser düzenleyen Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ediyorum.’’

-Yusuf Can Bingöl: ‘‘Ankara Üniversitesi’nde okuyorum konseri dinlemek için geldim çok eğleniyoruz tüm Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.’’