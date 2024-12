AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan Başkanlığında yapılan İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı’na katılım yoğun olurken başta merkez ilçe olmak üzere tüm ilçe teşkilatlarından gelen il delegelerinin yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, bu toplantının sadece bir buluşma olmadığını aynı zamanda Adıyaman’ın yarınlarını inşa edecek güçlü bir iradenin sembolü olduğunu vurguladı.

Başkan Kablan konuşmasında ilçelerde gerçekleştirilen 8. Olağan Kongre sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek,"Tıpkı ilçe kongrelerimizde olduğu gibi bu salonda da birlik ve beraberlik içinde, teşkilatımızın gücünü ve dayanışmasını bir kez daha ortaya koyduk. İnanıyoruz ki; İl kongremizde de aynı dayanışmayı sergileyecek ve AK Parti'mizin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiğimiz, adeta bayram havasında geçireceğimiz bir kongre olacaktır. Kongremize yönelik hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bu süreçte Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir ile yaptığımız toplantılarımızın yanı sıra Bölge Koordinatörümüz Sayın Abdullah Ağralı, İl Koordinatörümüz Sayın Yusuf Coşkun ile bir araya gelerek istişarelerimizi titizlikle yürüttük. İl Başkanlığı olarak ta tek tek ilçe başkanlarımızı ziyaret ederek istişare ve değerlendirme toplantılarımızı aynı hassasiyetle sürdürdük. AK Parti’miz kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti ile tebarüz etmiş bir siyasi harekettir. AK Parti Adıyaman Teşkilatları olarak il kongremiz ve büyük kongremiz sonrası Türkiye Yüzyılı için her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorundayız. Hem teşkilat çalışmalarımızda hem de saha çalışmalarımızda saflarını sıklaştırmış, iradesini pekiştirmiş bir şekilde hedeflerimize odaklanacağız. Allah’a çok şükür; kritik süreçleri yönlendiren, gönül erlerini cesaretlendiren, en umutsuz anlarda bile umudunu koruyabilen bir liderimiz var. Azmin, mücadelenin, bitip tükenmek bilmeyen enerjinin, millet-devlet buluşmasının timsali Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız ilhamla ve çizdiği yoldan sapmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyeceğiz. AK Parti teşkilatı olarak, her bir adımımızı hemşerilerimizin beklentilerine, Adıyaman’ın değerlerine ve geleceğine duyduğumuz sorumlulukla atıyoruz. Hele hele 6 Şubat’ta asrın felaketi yaşamış bir şehirde sorumluluklarımız çok daha ağır. Allah’ın izniyle sizlerle birlikte omuz omuza vererek bu sorumlulukların büyük bir titizlikle yerine getirecek ve tüm seçimlerde şampiyonluklar çıkaran Adıyaman’ımızı yeniden AK Parti’mizin en güçlü kalesi olarak tahkim edeceğiz. Şunu da gönül rahatlığıyla ifade etmek istiyorum ki; sizlerin desteği ve inancı, şehrimizin yarınlarını kurma yolunda bize güç veriyor. İnancımız tam, gayretimiz sonsuz, sevdamız büyük. Kuruluşundan bu yana AK Parti’mizde görev almış tüm teşkilat üyelerimize, gece gündüz demeden canla başla çalışan tüm dava ve yol arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz Dayanışma ve işbirliği ile hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam. Katılımınız, destekleriniz ve toplantımıza yapacağınız değerli katkılarınız için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum"

Toplantının sonunda katılımcılar, teşkilatın yol haritasını ortak akılla şekillendirme amacıyla hazırlanan "AK Parti Teşkilatları Ortak Akıl İl Delegeleri Katılım Formları"nı doldurdu. Toplanan formlar genel merkez tarafından değerlendirilecek ve ortak akıl çerçevesinde yol haritası çizmede önemli bir rol oynayacak.



Kaynak : PHA