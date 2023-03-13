Ordu Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anında olduğu gibi deprem sonrasında da bölgede etkin bir rol üstleniyor. Yaraların sarılması için âdeta seferber olan Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan temizliğe birçok alanda faaliyet yürütüyor. Tüm bunların yanı sıra çocuklar için de birçok çalışmaya imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları unutmuyor.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN YÜZÜ OBBKT İLE GÜLÜYOR

Adıyaman’da yaraları sarmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her gün Adıyaman merkez de olduğu gibi kırsal mahallere de giderek burada çocuklar için etkinlikler düzenliyor. OBBKT oyuncularının da yer aldığı etkinliklerde çocuklara hediyeler dağıtılırken çeşitli tiyatro oyunları oynanıyor.

ÇOCUKLAR PROGRAMLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Adıyaman’da her gün farkı çadır kent ve kırsal mahallelerde oyunlar sergileyen tiyatro oyuncuları sergilendikleri çeşitli oyunlarla çocukların yüzünü güldürüyor. Meddah Abiyle Hikâyeler, İbiş ile Memiş, Karagöz-Hacivat (hayal perdesi), Palyaço Dans Öğreniyor, Nasrettin Hocayla Kıssadan Hisseler, Fındıkgiller ve Kel Oğlan oyunları ile eğlenen çocuklar programlara yoğun ilgi gösteriyor.