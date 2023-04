“Bayram Seninle Güzel” projesi kapsamında yetim, öksüz ve depremzede 3 bin 500 kişiye bayramlık ve hediyeler dağıtıldı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, İlim ve Medeniyet Derneği, Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği, Uluslararası Sosyal Medya Derneği, Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği, Gezgin Çocuk Atölyesi ve İlim ve Medeniyet Topluluğu tarafından ortaklaşa olarak çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18-20 Nisan tarihlerinde Adıyaman Şeref Cengiz İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlikte maskot ve animasyon gösterileri, ilahi dinletisi, çeşitli oyunlar ve akabinde düzenlenen iftar etkinliğine katılan 350 yetim çocuğa harçlık ve bayramlık paketi, 2 bin 500’ün üzerinde çocuğa bayram şekerlemesi, oyuncak, eğitim seti ve çerez paketi çocuklara ve çadır kent ziyaretlerinde 500 anneye bayramlık paketi dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında açıklama yapan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, yaptığı açıklamada, 6 Şubat tarihinden bu yana deprem bölgesinde çeşitli yardım faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti.

Ataş, Avrupalı gönüllüler olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından depremzedelerin yardımına koşmak için canhıraş çalıştıklarını belirterek şöyle dedi;

"Help Yetim, yapılan bağışlar neticesinde deprem bölgesi Adıyaman’da çocuklarla bir araya geldi. 19-20 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte depremde yakınlarını kaybeden çocuklar, "Bayram Seninle Güzel" etkinliğinde buluştu.

Düzenlenen etkinlikte Nasrettin Hoca, Keloğlan, Ninoya maskot ve animasyon gösterileri gerçekleştirildi, ilahi dinletisi yapıldı, yüz boyama ile çeşitli oyunlar oynandı ve akabinde etkinliğe katılan çocuklar ve yakınlarıyla birlikte iftar yapıldı. Çocuklarla geçirilen eğlenceli vakitlerin ardından çocuklara bayramı mutlu geçirmeleri vesilesiyle bayramlık dağıtıldı.

Dağıtım organizasyonunda yaş gruplarına göre her çocuk için özel olarak hazırlanan 350 yetim çocuğa harçlık ve bayramlık paketi, 2 bin 500’ün üzerinde çocuğa bayram şekerlemesi, oyuncak, eğitim seti ve çerez paketi, içinde şal, parfüm, lokum, kahve, çikolata ve çerezlerden oluşan 500 anneye bayram paketi çadır kent ziyaretlerinde dağıtıldı.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA