Diyarbakır merkezli Dicle Derneği tarafından Adıyaman’da yetimlere özel düzenlenen buluşmaya Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 250 çocuğun katıldığı etkinlik Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşti. .

Etkinliğe katılan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kılınç, çocuklarla sohbet etti. Çocuklarla bir süre oyun oynayan Kılınç, Sivil Toplum Kuruluşlarından çocuklar için bu tür etkinliklerin tekrarını ve sık yapılmasını talep etti.

Ankara Muradiye Vakfının katkılarıyla sahne alan Meddah Amca Mehmet Tahir İkiler hazırladığı masallarıyla çocukları bir yandan güldürürken diğer yandan düşündürdü ve öğretti. Animasyon ekibi oynadığı sihirbazlık gösterisi ve oyunlarla çocuklara harika bir gün yaşattı. Çocuklar oyun, etkinlik ve ikramlarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Programda çocuklara mısır, pamuk şekeri, hamburger, çiğköfte, dondurma ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programa destek sağlayan ve katılımlarıyla yetimleri yalnız bırakmayan Psikolog Melike Esra Çağman ve çocukların sevgili Meddah Amcası Mehmet Tahir İkiler'e teşekkür eden Dernek Başkanı Abdullah Adem Güneş "Dicle Derneği olarak deprem bölgesinde insani yardım, eğitim ve sosyal projelerimize devam ediyoruz. Aslında çocukların da ifade ettiği gibi bu tür organizasyonların sık yapılması gerekir. Dernek olarak çocuklar için dördüncü organizasyonumuzu gerçekleştirdik bundan sonra da Adıyaman özelinde çocuklar için etkinliklerimizi artıracağız. Yetimlerimizin ve çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye yeni projelerde görüşmek üzere."dedi.



Kaynak : PHA