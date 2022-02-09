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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda plakası ve sürücüsü açıklanmayan durdurulan otomobilde yapılan aramada 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis uyuşturucuya el koyarken otomobilde bulunan Y.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., uyuşturucu ticareti yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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