Şehir içi ulaşımda kullanılan minibüs ve halk otobüsü hatlarına yapılan zam, vatandaşı zorluyor.

"Zam haberini sabah minibüse binince öğrendiler"

Adıyaman'da şehir içi taşımacılık yapan Karapınar, Ziyaret, Karaali, Hastane, Esentepe minibüs hatları ve Kolej halk otobüsü taşıma ücretlerine zam yapıldı. Minibüs ücretlerine yapılan 4 TL zam, belediye meclisinde kabul edildi. Yeni tarifeye göre, daha önce 10 TL olan tam bilet ücreti 14 TL'ye, 7 TL olan öğrenci bileti ise 10 TL'ye yükseldi. Kartsız binmek isteyenler ise 17 TL ücret ödeyecek. Zamdan habersiz olan Adıyamanlılar, minibüs şoförlerinin uyarısı ile tam bir şok yaşadılar.

"Belediye toplu taşıma ücretleri aynı kaldı"

Adıyaman Belediyesi'nin toplu taşıma ücretleri ise tam bilet 10 TL, öğrenci bileti ise 8 TL şeklinde şimdilik devam ediyor. Bu zamlar, ekonomik zorluklarla mücadele eden Adıyaman halkının tepkisini çekiyor.

"Vatandaşlar tepkili"

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın kendilerini daha da zor durumda bıraktığını ifade eden vatandaşlar, özellikle depremin etkilerini hala hissettiklerini ve işsizlikle mücadele eden halkın, bu tür zamları kaldıramayacağını belirtti. Zammın geri çekilmesi veya daha makul seviyelerde tutulması için yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, toplu taşımaya gelen zamlar sonrası, ekmek ve diğer temel tüketim ürünlerine de zam yapılmasından endişe duyduklarını ifade ettiler.

Kaynak : PHA