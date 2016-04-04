Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, yolun karşısına geçmek isteyen 48 yaşındaki Zeynal Arslan, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyerek evine giden ve caddenin karşısına geçmek isteyen Zeynal Arslan’a kent merkezine doğru ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Arslan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisine başlanan Arslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobilin plakasının belirlenerek sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

MA(HK/BT) (FOTOĞRAFLI)