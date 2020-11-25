Düzenlenen programa Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılıp katılımcılara slayt eşliğinde bilgiler sunuldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yaptığı sunumda, şiddetin kimleri etkilediği, Kadına Yönelik Şiddetin yaygınlığı, 6284 sayılı kanun kapsamında kolluk birimleri olay sayıları, Dünyada kadın cinayetleri, ülkemizde hayatını kaybeden kadınların sayısı, fail ve şüpheli durumlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü farkındalık etkinleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, Kadına hizmet veren kuruluşlar, Alo 183 destek hattı ve Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.



Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir toplum olduklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “ Kadın ve şiddet birbiriyle uyuşmayan iki kavramdır. Kadınlar şiddetle değil, sevgiyle ve saygıyla anılması gereken varlıklardır. Kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda utanç duymamız gereken bir kavramdır. Kadına yönelik şiddet toplumumuzda ve dünyada hiç olmaması ve konuşulmaması gereken bir kavramdır. Bizim mukaddes dinimiz, örf ve adetlerimiz bize kadını el üstünde tutmayı öğretiyor. Onlar bizim eşlerimiz, analarımız ve bacılarımızdır. Onlar toplumun mimarları, mühendisleri ve geleceğimizin şekillendirecek olan çocuklarımızı yetiştiren analardır. Ama maalesef dünyada da ülkemizde de kadına yönelik şiddet var. Biz eşlerimize hanım deriz. Hanım kelimesi Han’dan gelmektedir. Onlar bizim başımızın tacı ve Han’larımızdır. Böyle gelenekleri olan bir toplumda kadına yönelik şiddeti kabul etmek mümkün değildir. O yüzden de devletimiz kadınların aciz ve çaresiz olmadığını göstermek için son yıllarda birçok proje hayata geçirmiştir. KADES’te bu projelerden birisidir. Kadınlar çaresiz değildir, kadına yönelik şiddet bir zulümdür, zulme rıza göstermek daha büyük bir zulümdür. Bundan dolayı bu toplumsal farkındalığı hep birlikte artırmalıyız. Kadına yönelik şiddeti Türk toplumundan kaldırmalıyız. Emniyet ve Jandarma teşkilatımıza ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bu konudaki etkin ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”dedi.



Toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki heyet, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Bürolarını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.



Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra, Demokrasi parkında geçerek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün kadına Şiddete yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme standlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyip, kadınlara karanfil dağıttı.

Kaynak: pha