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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol otomobillerin çekilmesi ile tekrardan açıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazada sürücüler ile otomobil içerisinde bulunan Zeynep Yılmaz ve Filiz Kalkan yaralandı.

Kahta istikametinde ilerleyen 19 yaşındaki Ferdi Avcı yönetimindeki 06 TYN 61 plakalı otomobil ile 36 yaşındaki İbrahim Halil Yavcik idaresindeki 02 HY 827 plakalı otomobil çapıştı.

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