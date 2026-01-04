Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor.Soğuk havaların etkisini iyice arttığı Adıyaman geneli eksilere varan sıcaklıklar değerleriyle dikkat çekiyor.

En düşük sıcaklıklar Sincik ve Gölbaşı'nda Ölçüldü

Adıyaman'da meteoroloji verilerine göre dün en düşük sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü ilçesi -14 derece ile Sincik ve Gölbaşı oldu. Sincik ilçesini -13 derece ile Çelikhan takip ederken , -11 derece ile Besni'de soğuk ilçeler arasında başlarda yer aldı.

Kaynak : PERRE