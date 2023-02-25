Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından farklı noktalarda kurulan oyun çadırlarında, çocuklara yönelik düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle depremin travması atlatılmaya çalışılıyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, özellikle enkaz çalışmaları bittikten sonra insanların yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için çalışıldığını belirterek, "31 noktada çadır kentlerde psikososyal destek ekiplerimiz var. Başta kadın, çocuk, yaşlı ve engelli, bizim bakanlık olarak hizmet birimlerimize giren alanlarla ilgili olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabi kriz dönemi gün geçtikçe imkanlar biraz daha iyileşiyor. Şu an birçok yerde de psikososyal destek almak isteyen vatandaşlar da başvurup, uzman psikologlarımız tarafından destek alabiliyor" dedi.

"ilk günden beri bölgedeyiz"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, "Türkiye Gençlik Vakfı 81 ilden 360 ilçemizdeki teşkilatımız ve gönüllü kardeşlerimizle beraber özellikle Adıyaman, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş illerimizde kurduğumuz koordinasyon merkezlerimiz vesilesiyle çadırlarımızın ihtiyaç malzemelerimizi buradaki depremzede vatandaşlarımıza dağıtmaya gayret ediyoruz. Çadırlarımızda mutfak, su, battaniye ve çocuk mamasından bezine kadar her türlü ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Oyun çadırlarımız var. Depremden etkilenen minik kardeşlerimizin, alanında uzman öğretmenlerimiz vesilesiyle eğitimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hoş, eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlıyoruz. Depremin ilk gününden beri bölgedeyiz. Rabbim devletimize, milletimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın inşallah" diye konuştu.



Kaynak : PHA