Adıyaman Valiliği önünde, vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli bir valiz, yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve bomba imha uzmanları ulaştı. Güvenlik tedbirleri kapsamında valilik binası çevresindeki yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler, valizi kontrollü şekilde fünye ile patlatmaya hazırlanıyor.

Vatandaşlar, güvenlik nedeniyle olay yerinden uzaklaştırılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Paketin içeriği ve olayın olası bir tehdit içerip içermediği, patlatmanın ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak : PHA