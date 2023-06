Tören dolayısıyla Adıyaman’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Adıyaman Vali Vekili Ali Mantı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Eski Milletvekili Ahmet Aydın, bakanlık yetkilileri ve il dışından gelen davetlilerle birlikte kurdeleyi keserek Adıyaman Millet Bahçesini hizmete açtı.

Adıyamanlıların uzun yıllardır hayalini kurduğu devasa bir proje daha hizmet vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm illerde sırasıyla yapılan, Adıyaman için de uzun yıllardır büyük bir özlemle beklenen ‘Millet Bahçesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yoluyla katılım gösterdiği törenle gerçekleştirdi.

Dünya Çevre Haftası programı çerçevesinde düzenlenen ve Adıyaman ile birlikte Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas ve Erzincan’da 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin toplu açılış töreni için Adıyaman’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki törende yaptığı konuşmada, her zaman Adıyamanlıların ve diğer deprem bölgesindeki vatandaşların yanlarında olacaklarını söyleyerek, “Siz nasıl iyi günde ve kötü günde hep bizim yanımızda olduysanız, biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bize “Allah sizden razı olsun” diyene kadar hep sizin yanınızda olacağız. Bugün burada 9 ilimizde yapımı tamamlanan 9 millet bahçesinin açılışını yapacağız ve Çevre Haftası dolayısıyla bugüne özel olarak 9 milyon fidanın sembolik dikimini gerçekleştireceğiz. Kadim bir kent olan Adıyaman’ımız 6 Şubat’ta 10 ilimizle birlikte büyük bir felaket yaşadı. Bu süreçte hükümetimiz her imkanıyla sahada yer aldı. 60’a yakın AK Partili belediye de Adıyaman’ımıza yardıma geldi ve yaraların sarılması için tek yürek oldu. İnşallah bakanlık olarak biz de yaraları sarmak için elimizden geleni yapacağız. Devam eden konutlar hızla yükseliyor. İnşallah bu konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın belirttiği tarihte hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Çevre Haftası etkinliklerine de değinen Bakan Özhaseki, küresel ısınmaya dikkat çekti.

Programda söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, böyle önemli bir eserin Adıyaman’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeni hükümetin ilk toplu açılışı Adıyaman’dan yapıldı

Toplu açılış törenine video konferans yoluyla katılan ve burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 505 bin metrekare büyüklüğündeki Adıyaman millet Bahçesinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamandan gençlerden çocuklara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatlarından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını buralarda dinlendiriyor. Evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Millet Bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Kazandırdığımız her millet bahçesiyle şehirlerimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir. 6 Şubat depremlerinde toplanma alanının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve Şehircilikte attığımız her adımın çok ciddi faydasını gördük. 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Sözümüzü tutmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hedefimizi 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemiz hizmette. 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz millet bahçemizdir. Tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır. Çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Atatürk Havalimanı millet bahçesi ile birlikte 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 ilin çehresi değişecek. Bizim dünya görüşümüzün özünde tabiatı bir emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü bize emanettir. Denizler bize emanettir. Toprak bize emanettir. Gözümüzün gördüğü veya görmediği her şey bizlere emanettir. Tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin toplumumuzda kök salması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu seneki Çevre Haftasının temasını ‘Temiz Dünya, Temiz Deniz’ olarak belirledik. 5 sene önce başlattığımız sıfır atık hareketinin temel hedefi plastik atığının önüne geçmektir. Ülkemiz genelinde 160 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Geri kazanım oranımızı yüzde 30 üzerine çıkardık. Çevreyi korumakla kalmayıp sonraki nesillere güzelleştirerek teslim edeceğiz. Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanlara boyun eğmeden geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçelerimizde yeşil sahalar oluşturmaktır. Bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1 buçuk katını 21 yıla sığdırdık. 60 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. 81 vilayetimizin her birini yeşil hale getirene kadar durmadan çalışacağız. 6 şubat depreminin bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam binalar inşa etmemiz gerektiğidir. Son yıllarda inşa edilen hastane, kamu binaları başarılı sınav verdi. Ülkemizin yapı stokunu bu standartlar altına düşürmeyeceğiz. Marjinal kesimlerin engelleme çalışmasına rağmen dönüşüm alanındaki yıkılan bina ve can kaybı sayımız az oldu” şeklinde konuştu.

9 Millet Bahçesi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Adıyaman başta olmak üzere Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan’da 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapıldı.



