AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, yaptığı açıklamada toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Türk-Kürt kardeşliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, annesinin Kürt, eşinin ise Türk olduğunu belirterek her iki kimliğin de kendisi için ayrı bir değer taşıdığını ifade etti.

Toplumda ayrışmayı teşvik eden ve geçmiş dönemlere ait anlayışları yeniden gündeme taşımaya çalışan yaklaşımları eleştiren Gök, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin geleceğinin ortak değerler, dayanışma ve kardeşlik temelinde şekilleneceğini belirten Gök, açıklamasında, 'Gelecek yüzyılı Kürtlerin ve Türklerin kardeşliği belirleyecektir.' ifadelerine yer verdi.

Farklılıkların ayrışma nedeni olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Gök, toplumsal çeşitliliğin bir zenginlik unsuru olduğunu ifade etti.

Kardeşlik hukukunun korunmasının Türkiye'nin en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu belirten Gök, toplumsal barışın ve dayanışmanın sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, Türkiye'nin ortak geleceğinin birlik, beraberlik ve karşılıklı anlayış temelinde inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE