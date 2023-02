Ressam Reyhan Erkan Akbaş, sergisinden elde ettiği gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacağını duyurdu. Sergi mart ayı sonunda New York Art Expo fuarında sergilenecek.abdpost.com / ABD (İGFA) - Hayatına ve sanat aktivitelerine Amerika'nın New Jersey eyaletinde devam eden Türk Resim Sanatçısı Reyhan Erkan Akbaş, Mart ayı sonunda New York Art Expo fuarında sergilenecek olan tüm eserlerinden elde edeceği geliri Türkiye'de zarar gören deprem mağdurlarına bağışlayacağını açıkladı.

Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans Mezunu Ressam Reyhan Erkan Akbaş, kendisi de bizzat Gölcük ve Düzce depremlerinin mağduru olduğunu ve bu durumu en iyi yaşayan ve anlayan bir birey olarak tüm depremzedelere başsağlığı diledigini söyledi.

Türkiye'yi 12 yıldır Amerika’da yaptığı sanatsal faaliyetler ile temsil eden Ressam Akbaş, “Düzce depremini bizzat memleketimde yaşadım ve o günlerden bu yana en ufak yer sarsıntısından bile irkilir oldum. Güzel ülkemizde yaşanan deprem ve artçıların insanlar üzerinde unutulmayacak bir şekilde etki edeceğini biliyorum” diyerek duygularını dile getirdi. Tüm bu yaşananlar ışığında vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerken hayatta kalarak, bambaşka bir hayata başlamak zorunda olan ülkemizin güzel insanlarına da başsağlığı dilerim dedi.

Sanatçının eserlerine online satış mağazasından da ulaşılabiliyor.