Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sabahın ilk ışıklarından itibaren start ve Antalya'daki finiş noktasında yüzlerce insan son hazırlıklar için canla başla çalışarak etaba son şeklini verdi.

Bisikletçiler 3.9 kilometre nötr startla pedal çevirdikten sonra saat 11.40'ta damalı bayrağın sallanmasıyla büyük mücadele için pedallar dönmeye başladı.

Genelde düz, ancak sıcak bir havada mücadele eden sporcular su kaybını önlemek için ilk kilometrelerden itibaren sıvı ihtiyaçlarını gidermeye başladılar.

SPOR-TOTO'NUN ÜÇ SPORCUSU KAÇIŞ GRUBU'NDA

İlk kilometrelerde bir-iki cılız atak yapılsa da herhangi bir kaçış göze çarpmadı. Bisikletçiler parkurun eşsiz güzelliklerini izlemeden de edemediler. Yeşil ve mavinin buluştuğu noktalarda biriken halk da ellerinde Türk bayrakları ile sporculara moral vermeyi ihmal etmediler.

Alarahan geride kalırken yine ataklar dikkat çekti. Bora Hans Grohe'nin sporcuları Peloton'un önünde gruba ayar vermeye çalışırken takım sporcularını kaçış grubuna sporcu yollamak için pedal çevirdiler. 6-7 kişilik grup bir kaçış gurubu oluşturdu. Fakat Peloton'da hızını artırarak ön grubun arayı açmasını önlemeye çalıştı ve grubu kısa sürede yakaladılar. Aynı grup bir kez daha ön grubu oluşturmak için yeniden hamle yaptı. Aralarında Spor Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan, Ahmet Örken ve Serdar Anıl Depe'nin de bulunduğu grup Manavgat'ı artan bir tempo ile geçti.

BEYAZ MAYO'YU BRAM GİYECEK

Etabın ilk prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo'yu giymeye hak kazandı. Doğukan Arıkan 56.2 kilometrede gerçekleşen prim kapısını ilk sırada geçmek için büyük efor sarf etti, ancak çizgiyi Bram geçmeyi başardı. Bu arada ön grupla, peloton'un (Ana Grup) arasındaki zaman farkı 1 dakikanın altına düştü.

Etabın ikinci prim kapısı 86.2'inci kilometrede gerçekleşti. Mosso'nun sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu alabilmek için kıyasıya bir mücadele başladı. P&S Benotti Takımı'ndan Tobias Nolde çizgiyi ilk geçen sporcu oldu ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Yeşil Mayo'yu giymeye hak kazandı.

Etabın son prim kapısı finişe 18 kilometre kala gerçekleşti. Üç sporcu kapı çizgisine kadar büyük bir mücadelenin içine girdi. Son anda Nolde atak yapıp çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Yarınki Kemer-Kalkan etabında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu Nolde giymeye hak kazandı.

Peloton son metrelere kadar toplu halde geldi. Hız finiş tamamlanıncaya kadar 54 kilometreye kadar çıktı. Bu müthiş finişi Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı ve Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Turkuaz Mayo'yu giymeye hak kazandı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'una yarın 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı ile devam edilecek.