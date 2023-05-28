Havalimanlarında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Toplam 1 milyon 920 bin 053 yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmen oy kullandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi sürüyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar pasaportlarını ve kimliklerini gösterdikten sonra oylarını kullanılıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bir haftada 13 bini aşkın seçmen oy kullandı. İlk turda ise 20 bin seçmen oy kullanmıştı.

İlk tura oranla, İstanbul Havalimanı'nda sandığa gidenlerin oranı düştü.

Havalimanı ve gümrük kapıları dahil toplam yurt dışı oy sayısı ise, ilk tura oranla rekor kırarak 2 milyona yaklaştı.