Son kabinenin 16 üyesi seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre TBMM'nin 28. Döneminde milletvekili olarak görev yapacak. Yeni dönemde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nı 321, Millet İttifakı'nı 213, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı ise 66 milletvekili temsil edecek.ANKARA (İGFA) - Kesin olmayan sonuçlara göre yeni dönemde TBMM'nin milletvekili dağılımı şekillendi.

Cumhur İttifakı (Ak Parti 266, MHP 50, Yeniden Refah 5) 321 milletvekili, Millet İttifakı (CHP 169, İYİ Parti 44) 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı ise (Yeşil Sol 62, TİP 4) 66 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi AK Parti'den milletvekili seçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon Milletvekili oldu.

Önceki dönemlerin eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin Milletvekili seçildi.

HÜDA-PAR’IN ÜÇ ADAYI MECLİS’TE, DESTİCİ SEÇİLEMEDİ

AK Parti’nin ittifak ortaklarından Hüda-Par’ın 4 adayından 3'ü AK Parti listelerinden TBMM’ye girmeye hak kazandı.

Radikal dinci terör örgütü Hizbullah’la bağı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Hüda-Par’ın 4 adayından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi.

AK Parti'nin ittifak ortağı olarak AK Parti listesinden seçime katılan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da, aday olduğu İstanbul 2. Bölge 4. sıra adaylığından meclise giren isim oldu.

Bu arada Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle seçime giren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve seçilemedi.

YENİDEN REFAH'TAN 5 VEKİL SÜRPRİZİ

Seçimlerinin sürpriz partisi 5 sandalye kazanan Yeniden Refah Partisi oldu.

Yeniden Refah Genel Başkan Fatih Erbakan'ın da aday olduğu ve seçildiği İstanbul'da Suat Pamukçu ve Doğan Bekin, Konya'da Ali Yüksel, Kocaeli'de Mehmet Aşıla'yı milletvekili çıkardı.

TİP, MECLİS'TE SAYIYI KORUDU

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'dan 1, İstanbul'dan 3 milletvekili çıkardı. Silivri Cezaevi'nde bulunan, Gezi davası hükümlüsü avukat Can Atalay yüzde 8,7 oyla Hatay'dan Meclis’e girdi. İstanbul 3. bölge adayı Genel Başkan Erkan Baş yüzde 3,3; 2. bölge adayı Ahmet Şık yüzde 3,4 ve 1. bölge adayı Sera Kadıgil yüzde 4,4 oyla tekrar milletvekili seçildi. 27. dönemde Hatay milletvekili olan, bu seçimde ise Antalya'dan 2. sırada aday olan Barış Atay, seçilemedi. 27. dönemde 4 milletvekili olan TİP, Can Atalay'ın da Meclis'e girmesiyle vekil sayısını korudu.