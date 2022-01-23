Başkan Kılınç, Hastanın yardımına koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısının ardından yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde beyaza büründü.

Belediye ekipleri ile birlikte sahada çalışmaları takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, rahatsızlanan şahsın yardımına koştu. Rahatsızlaşan şahsa ilk müdahalesini yapan Başkan Dr. Süleyman Kılınç'ın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaşlı şahsın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"İlimiz yoğun bir kar yağışı altında. Ekiplerimiz elimizdeki tüm imkanlarımızla yollarımızı ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Bu zorlu hava koşulları içinde zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayalım. Evlerimizde kalalım."dedi.