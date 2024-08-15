WinRAR, kullanmış olduğunuz dosyaların korunmasına ve açılmasına yardımcı olan yazılımdır. WinRAR dosyalarınızı daha küçük boyutlarda saklama imkanı sunar. WinRAR yazılımında sakladığınız dosyaları dilediğiniz zaman paylaşım yapma imkanınız vardır. Uygulamalarınızın WinRAR sayesinde küçük boyutlarda saklanması dosyalarınızın daha hızlı çalışmasını sağlar. WinRAR yazılımına sahip olarak birçok avantajından yararlanabilirsiniz. WinRAR indir adımlarını takip ederek kolayca sahip olabilirsiniz. WinRAR indir için arama yaptığınızda karşınıza birden fazla site çıkar. Önemli olan en basit ve güvenilir şekilde WinRAR yazılımı yapacağınız siteyi bulmaktır.

WinRAR indir adımlarını güvenle yapmak isterseniz indir.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. WinRAR indir işlemlerini tamamladıktan sonra dosyalarınız için işlem yapabilirsiniz. İndir.com sitesinde güvenle indirebileceğiniz birçok alan bulunur. En çok aratılan aramalardan biri goley indir olmuştur. Goley indir seçeneği sayesinde oyuna dileyen herkes güvenle sahip olmuştur. Siteye girdikten sonra arama butonuna goley indir yazmanız yeterli olacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

WinRAR Kullanım Aşamaları Nelerdir?

WinRAR dosyasını kullanmak oldukça kolaydır. Hangi işlem için kullanmak istiyorsanız o adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. WinRAR sayesinde yapabileceğiniz 4 adet işlem vardır.

Dosya Sıkıştırma İşlemi

Öncelikle sıkıştırma işlemi yapmak istediğiniz dosyanızı seçmelisiniz. Seçtiğiniz dosya üzerinde sağ tıklama yapın. Sağ tıkladıktan sonra karşınıza çıkan eklemeye ekle seçeneğini seçin. Daha sonra sıkıştırma seviyesine karar verin. Bu adımları tamamladıktan sonra tamam seçeneğine basarak işlemi başlatın. Bu işlemler sonucunda dosya sıkıştırma işleminiz başarılı bir şekilde yapılacaktır.

Dosya Açma İşlemi

WinRAR programınızı başlatın. Daha önce sıkıştırmış olduğunuz dosyayı bulun ve açın. Karşınıza çıkan dosyayı çıkart seçeneğine tıklayarak dosya açma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Dosya Bölme

Bölmek istediğiniz dosyayı seçin. Dosya üzerinde sağ tıklayın ve arşiv oluştur seçeneğini seçin. Daha sonra bölme kısmına tıklayın. Bölmek istediğiniz parça boyutunu ayarlayarak tamam tuşuna basın. Dosya bölme işleminiz tamamlanmış olur.

Şifreleme İşlemi

Şifreleme yapmak istediğiniz dosyanızı seçin. Dosya üzerinde sağ tıklayıp arşiv oluştur seçeneğine basın. Daha sonra karşınıza çıkan şifre ayarla kısmına gidin. İstediğiniz şifreyi girerek tamam butonuna basın. Bu adımlardan sonra şifreleme işleminiz tamamlanmış olur.