Bursa kurum ve kuruluşlarıyla, deprem bölgesinde var gücü ile yaraları sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremlerin yaşandığı günün ilk saatlerinde yardım tırı ve 1’i sağlık personeli 14 kişiden oluşan arama kurtarma ekibiyle bölgeye giden UEDAŞ Arama Kurtarma Timi, depremin 89. Saatinde Hatay Antakya’da baba ve oğlu enkaz altından sağ olarak çıkarmıştı. Arama kurtarma çalışmaları ardından Bursa’ya dönen ekip, hafta başında yaşanan Hatay merkezli depremler sonrasında yeniden bölgeye intikal etti.

Arama kurtarma timinde yer alan Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, sosyal medya hesabından “Ayrı kalamadık, yine geliyoruz Hatay” mesajını paylaştı. Şehrin enerji lokomotifi olan UEDAŞ timleri, yanlarında ihtiyaç malzemelerini de bölgeye götürdü.