Karadeniz İncisi’ temasıyla 2.’si gerçekleştirilen ‘Türk Somon Festivali’ Ganita’da coşkulu başladı. Ünlü şeflerin katıldığı festivalde somonun lezzeti ve Ganita’nın güzelliği birleşince renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde 1 ton somonun dağıtıldı.TRABZON (İGFA) - Trabzon’da bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Somon Festivali, Ganita’da bugün başladı. Trabzon halkının ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Somon Festivali’nin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu CHP İl Başkanı Nurcan Demiröz, Bingöl Ticaret Odası Başkanı Kadir Çintay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan, İran Başkosolosu Hossein Saberi, Gürcistan Başkonsolosu Gela Japaridze ve il müdürleri ile davetliler katıldı.

HAMSİ FESTİVALİ GELİYOR

Somon Festivalinin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Türk Somonu Festivaline hepiniz hoş geldiniz. Hamsiye karşı kendimizi biraz mahcup hissetmeye devam ediyoruz. Yani Trabzon’da bir balık festivali olacaksa hamsi festivali olur diyenler çok. Ama kışa doğru yapacağımız bir büyük hamsi festivali ile de hamsinin gönlünü alırız. Bugün günlerden Türk Somonu günü. Gittikçe değeri artan önemli bir ürün. Sadece 2022 yılında 117 milyon dolarlık ihracat söz konusu. Özen göstermemiz, tanıtımı için gayret göstermemiz gereken çok önemli bir ürünümüz. İnşallah bu neviden organizasyonlarla, festivallerle somonu daha fazla geniş kitlelere tanıtma imkanı buluyoruz. Tabii ki bir taraftan da somonun önemli bir ihracat ürünü olması hasebiyle katma değerinin artırılmasına dönük şehir olarak yapmamız gereken şeyler var. Atmamız gereken adımlar var. Onları da zaman içerisinde inşallah bir bir yerine getireceğiz” dedi.

ULUSLARARASI BOYUT KAZANDIRACAĞIZ

Bu yıl festivalin kapsamını daha da geliştirdiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Bu yıl somonun lezzetini Ganita’nın eşsiz güzelliğiyle birleştirdik. Önümüzdeki yıllarda Somon Festivalinin uluslararası boyut kazanması için paydaşlarımızla beraber gayret göstereceğiz. Bu festival boyunca Değerli şeflerimizin ortaya koyacağı sunumlarla somonun lezzetini hep beraber tadacağız. Diğer taraftan da bu organizasyonu bir festivalle dönüştürerek değerli hemşehrilerimizin biraz daha müzik biraz daha sanatsal etkinliklerle burada olmalarını sağlayacağız. Ben özellikle paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese bu güzel organizasyonda yer aldıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

USTAOĞLU: GELENEKSEL HALE GELECEK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, “Geleneksel hale getireceğimiz bu somon festivalimiz ile Trabzon’un gastronomi turizmi noktasında önemli hedefe ulaşmak için attığımız adımlarla gerçekleştirmiş olacağız. Trabzon ile ilgili bahsederken, Trabzon’da gastronomi başlığında da ulusal ve uluslararası düzeyde ilimizin tanıtımına, ayrı bir katma değer katma noktasında bu tür etkinliklerin çok katkısı olacaktır. Önemli olan ülkemizin tanınır, bilinir, çok kıymetli şahsiyetlerini, şeflerini burada görmek bizim için onur verici. Su ürünlerin ulusal, uluslararası düzeyde bir noktaya gelmemiz lazım. Türk Somonu’nun tanıtımını yapmak, diğer yandan üretimini de, çevreye duyarlı şekilde, olumsuz etkisi olmayacak şekilde arttırarak, inşallah ekonomik değeri daha ileri taşınacaktır. İnanıyorum ki bölgemizde turizm alanında yeni sektörümüz ön plana çıkmış olacak. Bugün belki 2.’si ki inşallah önümüzdeki dönem bunu çok daha ileri taşıyacağız” diye konuştu.

SUİÇMEZ: TANITIMA İNANCIM TAMDIR

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise, “Açılış konuşmalarında Türk Somonunun artık ne kadar önemli bir ticari değer olduğunu belirttiler. Ancak bu değer artışında Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Trabzon ticaret girişimcilerinin çok büyük bir etkisinin ve öneminin olduğunu görmek beni ayrıca gururlandırdı. 2 hususa dikkat çekmek istiyorum. Elbette yapılacak üretim artırımında çevre duyarlılığı ön plana alınmalı. İkincisi de ihracat yanında, Trabzon’a özellikle Gastronomi turlarının da etkili şekilde düzenleneceği şekilde geliştirilmeli, ona uygun organizasyonlarda yapılmalıdır. Türk ve Trabzon girişimcileri, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmışlardır. Bu alanda da giderek güçleneceklerini ve Türk Somonunu en iyi şekilde tanıtacaklarına olan inancım tamdır” diye konuştu.

ÇELEBİ: İLK 500’E GİRECEĞİZ

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, “Bizi ziyaret edip şeref veren. Bütün şeflerimize çok teşekkür ediyorum. Dün 4 – 5 restoranda tatma fırsatı bulduk. Somon tabi Hamsi’nin yerini tutmaz ama Somon dünya piyasasında en büyük trend olan, gelir getiren kapı olduğu için buraya yöneldik. Norveç, 9 Milyar Dolarlık Kültür Balıkçılığı Somon ihracatı yapıyor. Bu sektörde çok hızlı şekilde ilerliyor. Biz Doğu Karadeniz Bölgesi olarak çalışmalar yapıyoruz. Karadeniz’de 2 üretici olan firmamız ilk bin listesine girmiş bulundu. Trend çok hızlı yükseliyor. Daha önce fındık ihracatçılarımız ilk 500’e girerdi. Şu anda Somon ihracatçılarımız da o sırayı almış bulunmakta” dedi.

MUMCU: BÜYÜK KATKI SUNUYOR

Karadeniz Somonunun yükselen bir değer olduğunu belirten AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, “Trabzon’umuzun ihracat kaleminde önemli bir yer tutmakta. Gelişim ve ilerleme göstermesi hasebiyle şehrimizin ekonomik anlamda büyümesine katkı sunmakta. Somon OMG 3 açısından zengin olduğundan dolayı, istatistiki olarak balık tüketiminin az olduğu göz önüne bulundurulduğunda Omg 3’ün kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde önemli” dedi.

ÇUVALCI: SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Somon Balığının yükselen bir değer olduğunu belirten KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, “Bunu nasıl sürdürebiliriz, marka değer haline nasıl getirebiliriz. Norveç somonunda hastalık olmuştu. Diğer somonlar öne çıkmıştı. Bizim üniversitemizde çalışan hocalarımız var. Bu konuda bizde destek olabiliriz. Şu anda kafeslerde otomatik besleme yapmak üzere çalışan hocalarımız var. Ortak çalışmalar yapabiliriz. Kansere iyi geldiğini söylüyorlar. Sağlık boyutu da var. Diyetisyene gittiğinizde balık yiyin, şunu yiyin diyorlar. İnşallah bundan sonra Somon yiyin diyecekler. Sağlıklı yaşam için Somon yiyin diyecekler” ifadelerini kullandı.