Vali Hatipoğlu, Tokat Devlet Hastanesi ve TOGÜ Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyaretlerde, yaralıların durumları ile ilgili bilgi alarak, acil şifalar diledi.

Olay sonrası Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kazada yaralanan hastaları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Van’dan Samsun’a seyir halinde olan 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Alınan bilgiye göre kaza saat 05.30 sıralarında Kızıliniş mevkiinde yaşandı.

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