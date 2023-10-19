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Başkan Taş açıklamasında; “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 194 Yaşında. 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız üstlenmiş oldukları görev sayesinde Devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmekte, yeri geldiğinde sadece kendi mahallesi değil bulunduğu ilin sorunlarına da eğilmekte, sorunların çözümü konusunda çaba sarf etmektedir. Bir dönem muhtarlık müessesesi neredeyse bitme noktasında gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlık müessesesini yeniden parlatmış, muhtarlarımızı defalarca Külliyede ağırlayarak ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Türkiye Genelinde 9.sini kutlamak için hazırlandığımız bir dönemde Maalesef ülkemizde yaşadığımız 6 Şubat Depremi ile ülkece yaşadığımız bu zor dönemde ve ayrıca bütün İslam alemini infiale sürükleyen Barbar, Katil, Terörist bir ülke olan Siyonist İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'ya, Gazze'ye Kudüs'e yapmış oldukları saldırılar ile Mazlum Filistin halkına karşı Soy kırım yaparak camileri bombalayarak binlerce insanın şehit edildiği bir dönemde Adıyaman Muhtarlar Federasyonu olarak 19 Ekim muhtarlar Gününü İsrail denen terörist ülkeyi kınayarak bütün varlığımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Depremde ve Filistin’de hayatını kayıp eden kardeşimize Allah’tan Rahmet diliyoruz ve bu katliam karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi bütün insanlığı bu katliama dur demeye davet ediyoruz. ‘’Yıkılasın İsrail Enkazını Göreyim, Sana Ülke Diyenin Yüzüne Tüküreyim’’ diyerek İsrail denen katiller sürüsüne de kahrolsun İsrail diyoruz.” Şeklinde konuştu

Kaynak : PHA