Yurtta kalan öğrencilerle iletişim toplantıları devam ediyor

İletişim toplantısında öğrencilerle buluşan İl Müdürü Fikret Keleş, gençlerin sorularını yanıtlayarak onların hayallerini, projelerini ve Adıyaman’ı konuştu.

GSB Adıyaman Yurtlarda barınan öğrencilere dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri olanağı tanıyan, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şunları söyledi:

"İl Müdürlüğümüz, Adıyaman'a gelen her öğrenciyi kendi evlatları gibi görüp herkese eşit mesafede davranmaktadır. GSB Adıyaman yurtlarında kalan öğrencilerimizi kendi evlerindeymiş gibi ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kız ve Erkek Yurtlarımız bütün öğrencilerimizin taleplerini karşılaya bilecek yeterliliğe sahiptir. Yurtlarımız sadece birer barınma mekânı olmanın dışında bir sosyal yaşam merkezidir. Sizlerin sosyal, kültürel ve Sportif alanda faaliyetlerde bulunabilmeniz için gezi, kamp, şenlik, Lig TV, eğitsel kursların arttırılması gibi birçok sportif faaliyet ve aktivite gerçekleştiriyoruz. Amacımız sizlerin eğitim hayatlarındaki başarı ve yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkararak Adıyaman’da kaldığınız süre içerisinde yaşamsal ihtiyaçlarınızın karşılanmasına katkı sağlamaktır."

Toplantılar sırasında gençleri bire bir dinleyen Keleş, gençlerden gelen görüş ve talepler üzerinde değerlendirmelerde bulunarak çözümler üretileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş başkanlığında yapılan iletişim toplantıları Safvan Bin Muattal, Adıyaman Kız Yurdu, Veysel Karani Erkek Yurdu, Yediyaman Erkek Yurdu, Kâhta Yurdu ve Besni yurtlarında yapıldı.