Türkiye şampiyonu sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Atletizmde Adıyaman'ın gururu olan Milli sporcu Kader Güvenç, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Atletizm 5 bin metre yarışında Türkiye birincisi, 3 bin metre engelli parkurunda ise Türkiye üçüncüsü olan Kader Güvenç'i tebrik eden Başkan Kılınç, genç sporcunun elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Başkan Kılınç, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler takdim ederek, her zaman yanında olduklarını ifade etti.