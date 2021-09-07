Türkiye Şampiyonasında Halil Çoban Türkiye 3’üncüsü oldu - Videolu Haber

Yaklaşık 6 aydır sıkı bir şekilde yarışmaya hazırlandığını belirten Sporcu Halil Çoban, “2018 yılında Türkiye Şampiyonası yaptık. Orda 2’inci olduk akabinde Dünya Şampiyonasına gittik, orda da 5’inci oldum. Yine Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına hazırlandık. Burada 3’ünsü oldum. Biraz buruk bir sevinç var. Gönül isterdi birinci olmayı ama çok iyi rakipler ve sporcular geliyor.3’üncü oldum ama sevindik ama buruk bir sevinçti. İnşallah önümüzdeki Dünya Şampiyonasına çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Burada güzel bir derece ile ülkemizi onure edeceğiz. Hedeflerim var öncelikle Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmak akabinde Dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

“Spora başlamadan önce çok zayıftım ve sürekli doktora giderdim”

Doktor tavsiyesi ile başladığı sporun hayatını tamamen değiştirdiğini kaydeden Çoban, “Bu spora başlamamda farklı oldu çok zayıf birisiydim. Sürekli doktorlara gidiyordum nasıl kilo alabilirim diye her gittiğimiz doktor bana spor yapmamızı önerdi. Spora yapmaya başladım. Yavaş yavaş kilo almaya ve vücudumun şekil aldığını gördüm. Artık spor hobilikten çıkarak ekmek kapımız oldu. Buradan hem ekmek kazandık hem de sağlıklı olduk. Şuan sporcularımız var. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için ellimizden geleni yapıyoruz. Obezite ile savaşıyoruz. Ara ara bu yarışmalara katılara kendimizi geliştirmek ve sporcularımızı moral ve motivasyon vermek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“İnsan anatomisi hareket üzerine yaratılmıştır”

İnsanları spor yapmaya ve hareketli bir yaşam sürmeye davet eden Çoban, “Gençlere tavsiyemiz öncelikle derslerine özen göstersinler, onun yanında bir spor aktivitesi yapsınlar. İnsan anatomisi hareket üzerine yaratılmıştır. Hareket ettikçe daha sağlıklı bireyler ortaya çıkıyor. Bütün hücrelere kan pompalanır, daha sağlıklı düşünebilirsiniz. Daha verimli ders çalışabilirsiniz. Gençlerimiz boş zamanlarını internet ve bilgisayar başında geçireceklerine dışarı çıkıp bir bisiklet sürüp eğer maddi imkanları elveriyorsa spor salonlarına gidip spor yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Haberin Videosu :