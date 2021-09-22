Şampiyonluğa giden yolda engel tanımadı

Ziyaret sırasında açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, azmin önüne geçebilecek gücün olmadığına dikkat çekti.

Sporun insan hayatındaki önemine değinen Keleş, ”Sporun görme engelli bir gencin hayatını nasıl değiştirdiğini elde ettiği başarılarla hep birlikte görüyor, şahit oluyoruz. İşte azimli olmak ve başarıyı yakalamak böyle bir şey. Türkiye genelinde 23 ilden 138 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda ilimizi başarı ile temsil eden Görme Engelli Judo Sporcusu kızımız Seyhan Bayat’ı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Görmemek şampiyon olmaya engel değil” dedi.

“Başarının tek sırrı çalışmak ve azmetmektir”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Sporcuların engelleri istendiğinde kendi yeteneklerini geliştirerek başarıya dönüşebiliyor bunun en son örneği görme engeline rağmen sporcumuzun judo branşında Türkiye ikinciliği elde etmesidir. Bu da gösteriyor ki engelli ya da engelsiz olmak önemli değil başarının tek sırrı çalışmak ve azmetmektir. Engel tanımayan sporcular olarak başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen sporcumuzu ve onu yetiştiren hocalarını elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum” diye konuştu.