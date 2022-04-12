Şampiyon sporculardan Rektör Turgut’a ziyaret

Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar’ın da yer aldığı ziyarette BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümit Yetiş, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç ile birlikte kazanılan kupaları Prof. Dr. Turgut’a takdim etti.

Elde dilen başarıdan ötürü Adıyaman'ı Burdur ve Hatay'da düzenlenecek olan Süper Lig Play-Off maçlarında temsil etme hakkı kazanan futbol ve futsal takımlarının sporcularını tebrik eden Turgut, "Üniversitemiz eğitim-öğretim konusunda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle rekabet edebiliyor. Öğrencilerimizin azmi, fedakarlığı ve elde edilen başarılar göğsümüzü kabartıyor. Evlatlarımızın erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kulvarda da İlimizi ve Üniversitemizi başarıyla temsil edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. İki kupayla buraya gelen sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Kaynak: PHA