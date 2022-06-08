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Raketlerin şampiyonları belli oldu

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 3 gün süren Okullar arası Masa Tenisi (Küçükler) Grup Müsabakaları Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli illeri olmak üzere 11 farklı ilden 200 sporcunun katılımıyla sona erdi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:07
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Raketlerin şampiyonları belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş 11 farklı ilden Adıyaman’a gelerek Yeni Mahalle Spor Salonu’nda 3 gün boyunca mücadele veren sporcuların çekişmeli geçen maçların ardından madalyalarını aldığını söyledi.
Masa tenisinin yüksek bir performans gerektiren bir spor  olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş,"sporcularımızın madalya heyecanı ile artan performansları sayesinde heyecanlı bir süreci hep birlikte izledik. Centilmenlik ruhu içerisinde madalya için yarışan 200 sporcumuzdan madalya alanları ve ilimizde düzenlenen müsabakalara katılan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

 

Kaynak: PHA
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