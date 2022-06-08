Raketlerin şampiyonları belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş 11 farklı ilden Adıyaman’a gelerek Yeni Mahalle Spor Salonu’nda 3 gün boyunca mücadele veren sporcuların çekişmeli geçen maçların ardından madalyalarını aldığını söyledi.

Masa tenisinin yüksek bir performans gerektiren bir spor olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş,"sporcularımızın madalya heyecanı ile artan performansları sayesinde heyecanlı bir süreci hep birlikte izledik. Centilmenlik ruhu içerisinde madalya için yarışan 200 sporcumuzdan madalya alanları ve ilimizde düzenlenen müsabakalara katılan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.