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Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri

Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı’nın beş büyük kentinden birisi olan 2 bin yıllık Perre Antik Kenti’nde Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa olarak düzenlediği Turizm Haftası etkinlikleri çeşitli sportif aktivitelerle kutlanıyor.

19 Nisan 2022 Salı 11:37
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Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri

Kültür ve Spor Turizminin cazibe merkezlerinden biri olan Adıyaman’da Turizm sezonunun açılışının yapıldığı Tarihi Perre Antik Kentinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, Perre Antik Kentinde karate, kick boks, okçuluk, bisiklet, cimnastik gibi çeşit branşlarda gösteriler yaptı.
Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine Adıyaman Vali Yardımcıları İhsan Maskar ve Mehmet Yasin Erkan, , Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın ve sporcular katıldı.
Turizm Haftası etkinlikleri hakkında bilgi veren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri,"Perre Antik Kenti, MÖ 165-MÖ 72 yılları arasında 234 yıl Kommagene Uygarlığı'na ev sahipliği yaparken, birçok medeniyet de burada yaşamını sürdü. 208 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti'nde, yaşam alanları ve endüstriyel alanlar bulunuyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün etkinliklerine katkı ve destek vermek amacıyla bugün Perre Antik Kentindtyiz. İlimiz dünyada açık hava müzesi olarak adlandırabilecek potansiyele sahiptir. Dünyadaki en etkili iletişim araçlarından bir tanesi spordur. Biz de öncelikle ilimizdeki spor turizmi, son dönemlerde yapılan doğa sporları ile turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

 

Kaynak: PHA
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