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Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı Etkinliği’ 24 Ekim saat 09.00’da Cendere Köprüsünde start alacak.

19 Ekim 2021 Salı 15:18
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Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak

Adrenalin tutkunu gençlerin bisikletleriyle katılabileceği harika bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Dünyanın 8. harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan, 2206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı zirvesinde ‘Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı Etkinliği’ gerçekleştireceğiz. Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olma özelliğine sahip Nemrut Dağının zirvesinde devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirilecek olan Bisiklet Turnuvası aynı zamanda ilimiz turizmine katkı sağlamanın yanı sıra tanıtımı anlamında büyük önem taşımaktadır. Bizler her yerde spor yapılabileceğine inanıyoruz, yerin ve mekânın hiç önemi yok, önemli olan sağlık için her zaman her yerde spor yapabilmektir” dedi.

İl Müdürü Fikret Keleş, adrenalin dolu organizasyona tüm Adıyamanlı gençleri ve vatandaşları bisikletleriyle birlikte davet etti.

 

Kaynak: PHA
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