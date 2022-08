Muhammed, yine ıskalamadı ve Türkiye şampiyonu oldu

Adıyaman’dan 2 kız, 3 erkek toplam 5 sporcu ile katılım sağlandığı Ateşli Silahlar Bütün Dallar 15 Temmuz Kupası yarışmasında Adıyaman’ı temsil eden sporculardan Yıldız Erkekler Kategorisinde Yat atışlarında yarışan Ahmet Muhammed Tekdal Türkiye Şampiyonu oldu.

Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Her atışında hedefi 12’den vurmayı başaran sporcu Ahmet Muhammed Tekdal elde ettiği Türkiye Şampiyonluklarını her yıl daha da ileriye götürerek rekor üstüne rekor kırıp hem ailesini hem de bizleri gururlandırıyor. Ben Adıyaman’ı her zaman başarı ile temsil ederek adımızı Türkiye’ye duyurmayı başaran sporcumuza ve antrenörümüze ve ona her zaman destek olan ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.