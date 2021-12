Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın spor konusundaki eksiklerini sıraladı - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, spor konusunda Adıyaman’a ayrımcılık yapıldığının altını çizerek Kahta Spor ve Adıyamanspor’a yeni stat inşa edilmesini talep etti.

Milletvekili Tutdere’den Bakan Kasapoğlu’na: Adıyaman’a ayrımcılık yapıyorsunuz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasındaki, ‘Ayrımcılık yapmıyoruz, bölgecilik yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz.’ sözlerini hatırlatan Milletvekili Tutdere, Bakan Kasapoğlu’nun sözlerinin tam tersi uygulamalar yaptığını ifade ederek,"Adıyaman’a ayrımcılık yapıyorsunuz."dedi.

Adıyaman’ın spor konusunda birçok eksiği olduğunu ve bu eksiklerin ivedilikle giderilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Konuşmanızda ayrımcılık yapmadığınızı söylediniz. Fakat ayrımcılık yaptığınızı ispatlıyorum, siz, ayrımcılık yapıyorsunuz; Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz. Adıyaman Kahta Spor ve Adıyamanspor statları yetersiz, buna rağmen yeni statları bir türlü yapmadınız." ifadelerini kullandı.

"Belde belediyelerimizin spor tesisi eksikliklerini giderin"

Adıyaman’ın beldelerindeki spor tesisi eksikleri hakkında da konuşan Milletvekili Tutdere, beldelerde yaşanan halı saha eksiklerini dile getirerek eksikliklerin giderilmesini talebinde bulundu.

Milletvekili Tutdere,"Yaylakonak, Pınarbaşı, Kesmetepe, Şambayat beldelerimizde halı sahalarımız yok. Beldelerimizdeki halı sahaları ne zaman yapacaksınız? Bu eksikliklerin bir an önce giderin."dedi.

Bakan Kasapoğlu: Eksiklikleri gidereceğiz

Milletvekili Tutdere’nin talepleri hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Tutdere’nin taleplerini tek tek not aldığını ifade ederek eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, "Sayın Milletvekilim Adıyaman’la ilgili olarak taleplerde bulundu, hepsini not ettim. Adıyaman’da ve Adıyaman’ın ilçelerinde planlanan ve devam eden çalışmalarımız var. Eksik olanlarını da tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Haberin Videosu :