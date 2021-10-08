Masterler Futbol Turnuvası başladı!

Dünya Barış Kupası 6.Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası Antalya’nın Kemer İlçesi’nde Daime Biz Otelde başladı.

06-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Barış Kupası 6.Uluslararası Futbol Turnuvası Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun da katıldığı bir törenle başladı. Turnuvada Türkiye’den 12, Filistin’den 5, Fas, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, KKTC, Portekiz ve Ürdün’den birer takım mücadele ediyor. Turnuvadaki 20 takım +40 yaş. 4 takım ise +50 yaş kategorisinde kupaya uzanmaya çalışıyor. Futbol için ileri yaşlarına ve pandemi sürecinin olumsuz etkilerine rağmen ilk gün maçlarında oyuncular kora kor bir mücadele örneği ortaya koydular.

AVRUPA AFRİKA ASYA ORTADOĞU BİR ARADA

Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Gök’te Avrupa’nın en batı ucundan Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Avrupa’ya, Türkiye’den Orta Doğu’ya uzanan çok geniş bir yelpazede ülke insanlarını bir araya getirmekten mutlu olduklarını söyledi. Ahmet Gök; “Pandemi sürecinin organizasyona etkileri azalmasına rağmen ABD ve Moğolistan’dan gelecek iki takımımız bu turnuvada yer alamadı. Önümüzdeki yıllarda katılan ülke sayısını daha da arttırarak Dünya Barış Kupası’nı dünyanın daha büyük bir coğrafyasını kaplayarak yapmayı hedefliyoruz. Turnuvaya katılan bütün takımları tebrik ediyor burada bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TANJU ÇOLAK “KUPA BİZİM OLSUN”

Adıyaman Mas Der takımı ile ilk maçını oynayan ve son 10 dakikasına 1-0 yenik girmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başaran takımını kutlayan Tanju Çolak kupayı da kazanmak istediklerini söyledi. Tanju Çolak ; “Barış Kupası oynuyoruz. Fenerbahçe Veteranlar adına arkadaşlarımız gelmiş. Bende onlara ağbilik yapmak için geldim. Burada olmaktan keyif alıyorum. Yurtdışından gelenlerde var. Yurtiçinden gelenlerde. Bugün Fenerbahçe’nin rakibi Adıyaman Masterlerdi. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdik. Ama ikinci yarı son 10 dakika güzel pozisyonlarla 2-1 öne geçtik ve bugün iyi bir skorla kazanmasını bildik. Bunlar güzel, keyifli, heyecanlı, olması gereken bir turnuva. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaş 45 ve üstü olunca daha zevkli, daha keyifli, daha heyecanlı, daha sakatlanma ünitesi çok olan bir turnuva burası. Burnu kırılan var. Bileği çatlayan var. Burada hikayeden değil, gerçekten kora kor oynanan maçlar var. Ben turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Kazanan Fenerbahçe Veteranlar olsun diyorum. “ dedi.

BAŞKAN GÜNEŞ; “ADINA YAKIŞIR BİR TURNUVA”

Oldukça çekişmeli ve keyifli bir maç izlediklerini dile getiren Adıyaman Masterler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güneş; “Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu’dan 24 takımın katıldığı Dünya Barış Kupası 6.Uluslararası Masterler Futbol Turnuvasında yer almaktan son derece mutluyuz. Turnuvanın ilk maçında Avrupa Gol Kralı Tanju çolak hocamızın başında olduğu Fenerbahçe Masterler takımı ile oynadık, erken gol bulduk, uzun süre önde götürdüğümüz maçın sonlarına doğru ve uzatma dakikalarında yediğimiz iki golle sahadan 2-1 yenik ayrıldık ama çok güzel bir mücadele ortaya koydular takımımızı kutluyorum. Düzenlediği turnuvayla büyük heyecanın içerisinde yer almamıza vesile olan Ahmet Gök hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.