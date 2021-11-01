Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1

Kahta Atatürk Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında oynanan mücadele saat 14.00’da başladı. Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. Karşılıklı geçen atakların 32. dakikasında Barış Kılıç’ın attığı gol ile ev sahibi ekip Kahta 02 Spor 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını arttıran Hendek Spor, karşılaşmanın 39. dakikasında Enes Tok’un attığı gol ile beraberliği yakaladı. Böylece müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kahta 02 Spor karşılaşmanın ikinci yarısına daha istekli ve hızlı başladı. Aradığı golü ise, 71. dakikada Barış Kılıç ile buldu. Böylece skor 2-1 oldu. Golden sonra müsabaka karşılıklı ataklarla geçti. Karşılaşmadan başka gol çıkmayınca ev sahibi ekip Kahta 02 Spor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Öte yandan Kahta 02 Spor kaptanı Serdar Aşuk’un kardeşi Sadık Aşuk’un dün gece elim bir trafik kazası sonucu hayatı kaybetmesi nedeniyle müsabaka buruk bir havada geçti. Kahta 02 Sporlu futbolcular müsabakaya siyah forma ile çıktılar. Taraftarlar ise 90 dakika boyunca takımlarını tezahürat yapmadan desteklediler.

Maçın Karnesi

Kahta 02 Spor: Onur Güney, Gürkan Arslan, Osman Çağlar Uç, İsmail Palta, İdris Güneş, Erkan Nazlı, Emre Okur, Ömer Faruk Canbirdi, Mehmet Berber, Mehmet Doğan ve Barış Kılıç.

Yedekler: Vedat Büyükgül, Muhammed Çoban, Muhammed Şiyar Eroğlu, Tunahan Birinci, Volkan Pala, İlyas Sarı ve Samet Tok.

Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar.

Hendek Spor: Bülent Sağlam, Hakkı Helvacı, Muharrem Efe, Mustafa Kara, Haluk Türkeri, Yavuz Alemdar, Burak Ziyattin Altındaş, İlkay İşler, Enes Tok, İskender Can ve Muhammed Burak Balcı.

Teknik Sorumlu: Talip Toprak.

Hakemler: Hakan Basık, Nurettin Taşkesen, Cengizhan Öztürk ve Bekir Taşöz.

Sarı Kartlar: Dakika 31 Mehmet Berber (Kahta 02 Spor), dakika 47 Osman Çağlar Uç (Kahta 02 Spor), dakika 59 Muhammed Burak Balcı (Hendek Spor), dakika 75 İdris Güneş (Kahta 02 Spor), dakika 76 İskender Can (Hendek Spor) ve dakika 90 Erkan Nazlı (Kahta 02 Spor).