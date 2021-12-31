İmamağa Spor futbolcularından örnek davranış

Galibiyet primleriyle okul boyadılar

BAL Ligi 3. Bölge 1. Grupta mücadele eden İmamağa Spor'un futbolcuları ve Kulüp Başkanı Muhammet Ataş, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar Köyü İlkokulu'nun dış cephesini boyayarak, öğrencilere, spor malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Kulüp Başkanı Muhammet Ataş ve sporcular köy okulunun dış boyasını kendileri yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Bötürge Belediyespor maçının galibiyet primiyle bir okulun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ve futbolculara bu örnek davranıştan ötürü teşekkür eden Kulüp Başkanı Muhammet Ataş,"Sporcu kardeşlerim sosyal sorumluluk örneği göstererek, 2-0 yendiğimiz Bötürge Belediyespor maçının galibiyet primiyle bir okulun ihtiyaçlarını gidermek istediklerini bana söylediler. Bizde yaptığımız araştırmalar sonunda Gölpınar Köyü İlkokulu'nun dış boyaya ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu köy okulunun dış cephesini sporcularımızla birlikte boyayarak öğrencilerimize küçükte olsa hediyeler verdik. Hem biz hem de çocuklarımız çok mutlu oldu. Sporcularımı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.