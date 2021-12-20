Hedefi tutturan madalyayı kaptı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve 18-19 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Spor Salonunda yapılan "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. ayak müsabakaları sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara Şanlıurfa, Batman, Adana, Antalya, Konya, Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye illerinden 271 sporcu katıldı.

Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında Dart Şampiyonlarının belli olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Türkiye’nin birçok ilinden gelen bay ve bayan dart ustalarını Adıyaman’da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu büyük organizasyonlar ve müsabakalarda farklı illerden gelen yüzlerce sporcu madalya için mücadele ederken sadece spor organizasyonu yapmıyoruz. Aynı zamanda ilimizin tanıtımına katkı sağlayarak spor turizmi açısından da büyük bir potansiyeli değerlendirmiş oluyoruz.

İl Müdürü Fikret Keleş: ”İlimizde gerçekleştirdiğimiz büyük spor organizasyonları ile yüzlerce sporcuyu misafir ediyoruz. Gençlerimiz hem madalya için yarışıyor hem de kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyorlar. Ben yarışmalara katılan ve 8 farklı ilden gelen 271 sporcularımıza teşekkür ediyor, derece yaparak madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum"dedi.