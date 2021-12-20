banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 9
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,060.72
ALTIN
1.03
DOLAR
17.81
STERLİN
23.62
EURO
20.09

Hedefi tutturan madalyayı kaptı

Adıyaman Cumhuriyet Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. ayak müsabakalarında derece elde ederek madalyalarını alan sporcular büyük mutluluk yaşadı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 12:52
69 Okunma
Hedefi tutturan madalyayı kaptı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve  18-19 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Spor Salonunda yapılan "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. ayak müsabakaları sona erdi.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara Şanlıurfa, Batman, Adana, Antalya, Konya, Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye illerinden 271 sporcu katıldı.

Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında Dart Şampiyonlarının belli olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Türkiye’nin birçok ilinden gelen bay ve bayan dart ustalarını Adıyaman’da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu büyük organizasyonlar ve müsabakalarda farklı illerden gelen yüzlerce sporcu madalya için mücadele ederken sadece spor organizasyonu yapmıyoruz. Aynı zamanda ilimizin tanıtımına katkı sağlayarak spor turizmi açısından da büyük bir potansiyeli değerlendirmiş oluyoruz.
İl Müdürü Fikret Keleş: ”İlimizde gerçekleştirdiğimiz büyük spor organizasyonları ile yüzlerce sporcuyu misafir ediyoruz. Gençlerimiz hem madalya için yarışıyor hem de kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyorlar. Ben yarışmalara katılan ve 8 farklı ilden gelen 271 sporcularımıza teşekkür ediyor, derece yaparak madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum"dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol sezonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Futbol sezonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Kahta'da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta'da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Adıyaman'da Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi
Adıyaman'da Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın spor konusundaki eksiklerini sıraladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın spor konusundaki eksiklerini sıraladı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler başladı
Adıyaman Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler başladı
Öğrenciler birincilik için kulaç attı
Öğrenciler birincilik için kulaç attı
Keleş, Yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi
Keleş, Yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi
'24 Kasım Öğretmenler Günü' voleybol turnuvası tamamlandı
'24 Kasım Öğretmenler Günü' voleybol turnuvası tamamlandı
Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz
Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz
Adıyaman'da 'Bowling' şampiyonları belli oldu
Adıyaman'da 'Bowling' şampiyonları belli oldu
Kros Liginde Adıyaman Berkcanspor Özlem Şahan 1. oldu
Kros Liginde Adıyaman Berkcanspor Özlem Şahan 1. oldu
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman imzası
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman imzası
Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz
Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz
Adıyaman 1954 Spor: 3 Sivas Belediyespor: 1
Adıyaman 1954 Spor: 3 Sivas Belediyespor: 1
Şampiyon krosçular madalyalarını aldı
Şampiyon krosçular madalyalarını aldı
Adıyaman Belediyespor: 6 Fıratspor: 1
Adıyaman Belediyespor: 6 Fıratspor: 1
Adıyaman’da galibiyet sevinci sokağa taştı - Videolu Haber
Adıyaman’da galibiyet sevinci sokağa taştı - Videolu Haber
Adıyaman’da galibiyet coşkusu
Adıyaman’da galibiyet coşkusu
Adıyaman 1954 Spor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Adıyaman 1954 Spor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı
Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1
Besni Akınspor: 4 Gaziantep Kale Spor: 2
Besni Akınspor: 4 Gaziantep Kale Spor: 2
60 sporcu bisikletleriyle Nemrut Dağı'na tırmandı
60 sporcu bisikletleriyle Nemrut Dağı'na tırmandı
Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak
Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak
Kahta 02 Spor, ligdeki ilk galibiyetini aldı
Kahta 02 Spor, ligdeki ilk galibiyetini aldı
Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı
Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı
Fatih Akyel: Deplasmandan 3 puanla döneceğiz
Fatih Akyel: Deplasmandan 3 puanla döneceğiz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim