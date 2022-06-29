Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve 5-18 yaş gruplarındaki çocuklarımızda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan ücretsiz GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 29 Haziran 2022 Saat: 18.00’da Sümerevler Atletizm Pistinde kapılarını gençlere açıyor.
GSB Spor Okulları Ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılışına tüm halkımız davetlidir.
GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
Adıyaman’da 14’ü engelli spor branşında olmak üzere 52 farklı spor branşında 66 antrenör eşliğinde 5-18 yaş arasındaki gençler için ücretsiz GSB Spor Okulları açıldı.
Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve 5-18 yaş gruplarındaki çocuklarımızda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan ücretsiz GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 29 Haziran 2022 Saat: 18.00’da Sümerevler Atletizm Pistinde kapılarını gençlere açıyor.