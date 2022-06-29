GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı

Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve 5-18 yaş gruplarındaki çocuklarımızda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan ücretsiz GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 29 Haziran 2022 Saat: 18.00’da Sümerevler Atletizm Pistinde kapılarını gençlere açıyor.

GSB Spor Okulları Ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılışına tüm halkımız davetlidir.