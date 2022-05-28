Gençler fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Adıyaman Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen "Bağımsız Mutlu gençler" Projesi kapsamında GSB Yurt öğrencileri, Gönüllü Gençler Adıyaman’ın Sitilce Mevkiinde Orman işletme Müdürlüğü desteği ile yaklaşık 600 fidanı toprakla buluşturdular.

Fidan dikme etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Orman işletme Müdürü Murat Tuncer, Şube Müdürleri, Teknik Personel, GSB Yurt öğrencileri ve Gönüllü Gençler katıldı.

‘Bağımsız Mutlu Gençler' projesi dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde ağaçsız alanlara ceviz, kaysı, badem ve selvi ağacı fidanları dikildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş: ”Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve keyif aldığı etkinlik çerçevesinde 600 adet fidan toprakla buluşturulmuş oldu. Bu tür etkinliklere hepimiz önem vermeliyiz. Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesindeki gönüllü gençlerimiz, GSB yurtlarındaki öğrencilerimiz, sporcularımız, bütün gönüllü gençlerle birlikte orman işletme müdürlüğümüzün katkı ve destekleriyle ilimizin özellikle spor tesisleri olmak üzere çeşitli yerlerde, orman ağaçlarının olmadığı yerlerde ağaçlandırma çalışmalarına geldik. Güçlü Türkiye için, geleceğimiz için özellikle yeşil bir Türkiye için, yeşil bir Adıyaman için çalışmalar yapıyoruz. Bugün hep berber burada ilimizde diğer gençlerimize de örnek olması açısından gençlerimizle beraber ağaç dikme etkinliği yapıyoruz” dedi.