Futbol sezonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Yeni sezonda centilmenlik ruhu içerisinde maçların oynanmasını hedeflediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 2021 – 2022 Futbol sezonunun dolu dolu bir yıl olmasını dilediklerini söyledi.

Adıyaman’da Futbol altyapısının istenilen seviyede olması ve futbol branşının geniş kitlelere yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Her şeyden önce spor ahlakı insanın kendisine, rakibine, hakemlere, izleyicilere ve kamuoyuna saygıya dayanan bir hayat görüşüdür. Her ne pahasına olursa olsun kazanma hırsının yanı sıra centilmenlik gerektirir. Sporun kalitesini sporun kendi kuralları ve bu kuralları da toplumun değer yargıları oluşturur. Sporun kuralları toplumsal değerlerin dışında düşünülemez. Profesyonel sporu da bir meslek olarak görüp toplumsal değerleri ön planda tutmalıyız. Bizler Adıyaman’da sporun geleceğini belirlerken kalitesini de artırmak için çalışıyoruz. Amacımız harika bir sezon geçirmek. Bu konuda hepimiz üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Sonuçta her şey şampiyon olmak değil. Sporun seyirciye heyecan vermesi hırs ve kapışmak yerine profesyonel olarak başarıyı yakalamak olmalı. Bizler tüm spor tesislerimizi takımlarımızın, sporcularımızın ve halkımızın hizmetine sunarken 7/24 her yaştan ve herkese hizmet ediyoruz. Umarım bu sezon hep birlikte taraftarlarımızla harika bir sezonu birlikte tamamlarız" dedi.

TÜFAD Başkanı Yılmaz Arslan ise,"Kentte şübemizi açmış bulunmaktayız. TÜFAD derneğinin bulunarak aynı zamanda Antrenörlerimizin daha aktif bir şekilde futbol branşının değişim dönüşümüne ayak uydurarak güncel eğitim ve bilgi akışına göre gençlerimize katkıda bulunması konusunda çabalarının bu yönde olduğunu belirterek tüm futbol paydaşları ile dayanışma ve fikir alışverişleri ile ilimiz futbol gelişimine katkıda bulunacaklarını" ifade etti.