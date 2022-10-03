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Eskrim Epe şampiyonları madalyalarını aldı

Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Eskrim Turnuvasında madalya alan sporcular büyük bir mutluluk yaşadı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 10:23
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Eskrim Epe şampiyonları madalyalarını aldı

Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Turnuva Şampiyonlarının belli olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “İlimizde Türkiye’nin birçok ilinden gelen bay ve bayan kılıç ustalarını misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Hepsi birbirinden başarılı kılıç ustası sporcuların centilmence ve büyük bir çekişme içerisinde geçen müsabakalarını keyifle izledik. Hünerlerini ustalıkla sergiledikleri karşılaşmalar sonrasında derece elde eden sporcularımız madalyalarını almaya hak kazandı. Ben tüm sporcularımız tebrik ediyor, şampiyonlarımızı kutluyorum” dedi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Yeni Mahalle Spor Salonu Tesis Amiri Ömer Faruk Dursun takdim ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
 U14 ERKEKLER EPE KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR
1-Demir Özdemir (Mersin Eskrim SK), 2-Kemal Egemen Obuz (Gölbaşı Lisesi SK) 3-Muhammet Ömer Demirat (Gaziantep ferdi), 3-Arda Özkul (Mersin Eskrim SK) elde etti.
U10 ERKEKLER EPE KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR
1-Doruk Çaltepe (Mersin Eskrim SK), 2-Bora Hayber (Gölbaşı And. Lisesi SK) 3-Ahmet Efe Sadak (Elazığ ferdi), 3-Bekir Kapan (Ay Yıldız Eskrim SK) elde etti.
U12 KIZLAR EPE KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR 
1-Azra Sarıkınacı (Mersin B.B. GSK), 2-Zeynep Elvin Kutlutürk (Mersin B.B. GSK) 3-Arzem Vucut (Mersin B.B. GSK),  3-İnci Bağış (Adıyaman GSK) elde etti.

Kaynak: PHA
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