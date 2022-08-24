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Devler Adıyaman’da şampiyonluk için kürek çekecek

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi katkılarıyla Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı Gölü'nde gerçekleştirilecek olan Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere Türkiye’nin devleri arasında yer alan toplam 17 takım şampiyonluk için kürek çekecek.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:14
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Devler Adıyaman’da şampiyonluk için kürek çekecek

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Federasyon Genel Koordinatörü Uğur Kılıç Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasının yapılacağı Gölbaşı Gölü ve Su Sporları Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Adıyaman’ın Kürek Sporu için muhteşem tesislere ve durgun suya sahip olduğuna dikkat çeken Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şöyle konuştu:
"Adıyaman'da ilk kez bir kürek yarışına sahne olacak organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kız ve Erkek kürek takımlarımızda toplam 290 sporcu şampiyonluk için mücadele edecek. Haziran ayında Gölbaşı gölünde Kürek Milli Takımımız Güç Geliştirme Kampı yaptı. Bütün sporcularımız ve antrenörlerimiz suyun kürek sporuna çok uygun olduğunu ve buradaki tesislerin gelecekte yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu söyledi. Bizde Kürek Federasyonu olarak Adıyaman’ın Kürek Sporuna olan ilgisini ve alt yapı anlamında yaptıkları yatırımları gördük. Üç tarafı sularla çevrili olan Adıyaman’ın Merkez Gazihandede Su Sporları Merkezi, Gölbaşı Gölüne kıyısı olan yeni Su Sporları Merkezi, Besni Kızılin Bölgesindeki Kürek Maraton Parkurları ve Kahta İlçesinde yapılan yatırımlara baktığımızda bu kentin Kürek Sporları için adeta özel olarak hazırlandığını ve sahip olduğu potansiyeli çok iyi kullanan idarecileri ile Türkiye’de bir marka kent olacağına inandık. Bu nedenle Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasını burada yapmaya karar verdik. Artık Adıyaman Kürek Sporunda önemli bir merkez haline geldi diyebiliriz. Çünkü birkaç ay sonra da Besni İlçesi Kızılin mevkiinde Fırat N esri üzerinde Dünya Kürek Maraton Yarışlarını yapacağız. Bunun için de çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Adıyaman her yıl ulusal ve uluslar arası Kürek Organizasyonlarına ev sahipliği yaparak binlerce yerli ve yabancı sporcuyu misafir edecek"
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Gölbaşı Tabiat Parkı olarak bilinen Gölbaşı Gölü kıyısındaki yeni Kürek Tesislerinde hummalı bir çalışmanın devam ettiğini belirten İl Müdür Fikret Keleş, Adıyaman’ın Gazihandede Su Sporları Merkezinden sonra kürek sporları için harika bir parkura sahip ikinci bir tesise sahip olduklarını söyledi.
Adıyaman’ın ve Türkiye’nin en iyi durgun su parkuruna sahip 2. Kürek ve su sporları Tesisinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şu bilgilere yer verdi:
"Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın desteği ve özel ilgisi ile Müdürlüğümüze tahsis edilen Gölbaşı Gölü kıyısındaki yeni Su Sporları Tesislerinde Gençlik ve spor Bakanlığımızın sağladığı maddi destek ile yapılan İhale sonrasında tesisimizde yenileme çalışmaları başlattık. Bu bağlamda yeni tesisimizin inşaat süreci tamamlandığında farklı spor baranşlarına da hizmet verecek harika bir kamp merkezine sahip olacağız. Şu anda bize tahsis edilen bu tesiste aralıksız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Adıyaman’da ilk kez yapılacak olan Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası ile ilimizde yaklaşık 290 sporcu olmak üzere yaklaşık 400 kişiyi misafir edeceğiz."
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasının Adıyaman’da gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar’a, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk’e, Gölbaşı Kaymakamımız İhsan Ayrancı’ya, Gölbaşı Belediye Başkanımız İskender Yıldırıma ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: PHA
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